Merz insta a Orbán a respetar el acuerdo para un préstamo de 90.000 euros a Ucrania

"El 19 de diciembre tomamos una decisión unánime. Los 27 Estados miembros dieron el visto bueno al camino a recorrer juntos. El principio que rige el trabajo en la UE es el de la lealtad y la fiabilidad, y parto de la base de que todos los Estados miembros de la Unión Europea lo respeten", dijo Merz a su llegada a la cumbre de los líderes comunitarios.

El primer ministro húngaro bloquea desde finales de enero ese préstamo a Ucrania, cuando el tránsito del crudo proveniente de Rusia quedó interrumpido debido a un ataque ruso al oleoducto Druzhba, que cruza Ucrania en dirección a Hungría y Eslovaquia.

Orbán reiteró este jueves en Bruselas que hasta que no se reanude el tránsito del crudo ruso por el oleoducto Druzhba, vetará el préstamo de 90.000 millones de euros de la UE a Ucrania.