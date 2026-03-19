México y Alemania destacan coincidencias sobre un orden internacional basado en la paz

"(Con el presidente alemán) coincidimos en la buena relación que hay entre nuestros países y particularmente en esta situación difícil que vive el mundo. Coincidimos en fortalecer las organizaciones multilaterales y un orden internacional basado en la paz", expresó la mandataria en una rueda de prensa conjunta con Steinmeier tras su encuentro en Cancún, en el Caribe mexicano.

Asimismo, ambos presidentes subrayaron la "gran oportunidad" que supone la actualización del tratado comercial de México con la Unión Europea, acuerdo que está "por culminarse alrededor de mayo de este año", recordó Sheinbaum.

"Eso abre grandes oportunidades adicionales para el comercio y el acuerdo económico entre Alemania y México. (...) Son más de 2.000 empresas alemanas que tienen inversiones en México", expuso.

Por todo ello, la mandataria calificó de "excelente" la reunión con el jefe de Estado de Alemania, un encuentro en el que, añadió, acordaron en "seguir trabajando conjuntamente para fortalecer las inversiones alemanas en México".

"Agradecemos su presencia en el hermoso Caribe mexicano y estamos seguros que van a ser muy bien recibidos todos los alemanes que vienen a ver el Mundial a México. Estamos preparados y a punto, en menos de 100 días, de tener esta justa deportiva que además nos recuerda siempre que el deporte es un gran embajador de la paz", concluyó Sheinbaum.

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Por su parte, el presidente de Alemania alertó de que "muchas cosas están cambiando en el mundo", al apuntar que "se cuestionan las fronteras, la integridad territorial y la soberanía", de modo que agradeció a su homóloga mexicana el "compromiso" con el derecho internacional en un contexto internacional marcado por la guerra en Ucrania o en Irán.

Steinmeier contrapuso esa visión compartida de México y Alemania con la "otra visión del mundo" y las "demandas duras" de Estados Unidos bajo el liderazgo de Donald Trump, algo con lo que, subrayó, "tenemos que vivir" pero sin necesidad de coincidir.

"Un mundo sin reglas puede que sea aceptable y tolerable para las grandes potencias, pero no lo es para nosotros ni lo es para la abrumadora mayoría de los miembros de la comunidad internacional", afirmó.

Ante esta situación, destacó la relación con México al ser el "primer socio comercial" de Alemania en América Latina, una región que a su juicio tiene una importancia geoestratégica que "está aumentando".

"(México) es un socio muy importante para nosotros. Juntos defendemos los valores democráticos del estado de derecho y de respeto a los derechos humanos a nivel internacional. (...) Abogamos por un libre comercio basado en reglas", argumentó.

Se trata de la segunda visita de Steinmeier a México, quien viajó acompañado por una comitiva oficial y una delegación de empresarios alemanes.