Milán baja un 2,32 % tras nuevos ataques a infraestructuras energéticas en Oriente Medio

Roma, 19 mar (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este jueves a la baja y su índice selectivo FTSE MIB retrocedió un 2,32 % hasta los 43.701,38 puntos, tras los ataques contra infraestructuras energéticas en Oriente Medio y la decisión del Banca Central Europea (BCE) de mantener los tipos de interés.