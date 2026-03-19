Milei parte hacia Hungría para reunirse con Orbán y participar de cumbre conservadora

El mandatario ultraderechista partirá en un vuelo a última hora de este jueves hacia Budapest, donde arribará a las 20.00 hora local (19.00 GMT) del viernes.

La jornada más intensa de la agenda presidencial tendrá lugar el sábado, que comenzará a las 11.00 hora local (10.00 GMT) con un encuentro con el presidente húngaro, Tamás Sulyok, en el palacio Sándor.

La reunión bilateral entre Milei y Orbán fue pactada para una hora después, a las 12.10 hora local (11.10 GMT) en el Monasterio Carmelita de Buda, la sede del primer ministro.

Hacia el mediodía, el presidente argentino intervendrá con un discurso en la ceremonia de cierre del capítulo húngaro de la CPAC, de la que figuran como disertantes el propio Orbán, su par de República Checa, Andrej Babiš, y el ex primer ministro polaco Mateusz Marawiecki (2017-2023).

Por la tarde, Milei recibirá un título honoris causa de manos del rector de la Universidad Ludovika, Gergely Deli, tras lo cual el economista dirá unas palabras de agradecimiento.

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El regreso de Milei y su comitiva -que no fue aclarada por Presidencia- tendrá lugar a las 20.30 hora local (19.30 GMT) del sábado y aterrizará en Buenos Aires el domingo en la mañana.

Milei y Orbán habían compartido la última reunión de la Junta de Paz, impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace pocas semanas, en la que mostraron cercanía al conversar e incluso cantar una canción frente a las cámaras de los medios.

Orbán visitó Argentina en diciembre de 2023 y fue uno de los mandatarios extranjeros que participó del acto de asunción de Milei a la presidencia tras ganar las elecciones nacionales en segunda vuelta semanas antes.