Militares venezolanos detienen a nueve personas por transportar 380 kilos de marihuana

A través de una publicación en Instagram, la cartera de Estado indicó que los sujetos fueron capturados tras un operativo de revisión de encomiendas en una empresa de transporte en la localidad de San Antonio del Táchira.

"El cargamento de droga, que presentaba un peso bruto considerable, pretendía ser movilizado bajo la fachada de material de construcción o industrial para burlar los controles de seguridad fronterizo", añadió.

Asimismo, dijo que fueron retenidos cuatro vehículos que serían presuntamente usados para el traslado de la marihuana.

"Esta incautación representa un duro golpe a las redes de distribución que intentan utilizar los servicios de encomiendas para actividades delictivas en el territorio nacional", apuntó.

El miércoles, el comandante estratégico operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez, informó de la incautación de una aeronave y 631,5 kilos de cocaína en el estado Apure (oeste, fronterizo con Colombia).

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En ese operativo, prosiguió, también fueron destruidas seis instalaciones logísticas de "actividades delincuenciales y terroristas asociadas al narcotráfico" en la región llanera, así como una pista de aterrizaje clandestina, según indicó el militar en Instagram.

En 2025, las autoridades venezolanas incautaron más de 65 toneladas de drogas, de las cuales un 65 % era "cocaína destinada a mercados europeos", según informó el pasado diciembre la Superintendencia Nacional Antidrogas.

En febrero pasado, Venezuela y Estados Unidos acordaron combatir juntos el narcotráfico en la región, durante un encuentro en Caracas de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el jefe del Comando Sur estadounidense, Francis Donovan.