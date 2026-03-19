Mohamed VI indulta a 1.201 condenados, 19 de ellos por terrorismo, por el fin del ramadán

Según el Ministerio de Justicia, diecinueve condenados por terrorismo recibieron indultos: cuatro totales y quince parciales, tras comprometerse oficialmente con las "constantes sagradas de la Nación" e impulsar la revisión de sus posturas ideológicas.

Los reos extremistas se someten al programa de desradicalización 'Mosalaha' (reconciliación), que fue lanzado hace años por el país y que busca convencerlos a revisar sus ideas extremistas y reintegrarse en la sociedad.

El resto de los indultados son condenados por diferentes delitos, que se encuentran en prisión y en libertad condicional, según el comunicado del Ministerio de Justicia marroquí.

En total, 1.063 reclusos en prisión se beneficiarán de la gracia real: diecisiete con libertad total, 1.045 con indulto parcial, más un recluso cuya pena perpetua ha sido reducida.

Los 119 condenados en libertad se beneficiarán de medidas como la conmutación de la condena e indulto sobre la multa, entre otras.