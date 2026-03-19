Orbán vetará el préstamo de la UE a Ucrania hasta que no fluya el petróleo ruso a Hungría

"Hasta que no haya petróleo, no habrá dinero", afirmó Orbán al entrar en la cumbre de los líderes de la UE en Bruselas.

Orbán bloquea desde finales de enero ese préstamo a Ucrania, cuando el tránsito del crudo proveniente de Rusia quedó interrumpido debido a un ataque ruso al oleoducto Druzhba, que cruza Ucrania en dirección a Hungría y Eslovaquia.

El primer ministro criticó también a la UE al afirmar que "Bruselas apoya a Ucrania" en este asunto, y no a Hungría.

"No espero nada de Bruselas. Esto es una comedia de teatro", enfatizó Orbán al entrar a la cumbre, aludiendo a los intentos de mediación de la UE entre Kiev y Budapest en este asunto.

Ucrania afirma que la reparación del oleoducto tardará, mientras que Hungría acusa a Kiev de detener el tránsito por motivos políticos, para influir en la actual campaña de las elecciones legislativas del 12 de abril.

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Orbán recalcó que Hungría tendrá que solucionar este problema sola y que tiene "instrumentos" para ello, aunque no especificó a qué se refería.

"Si no hay petróleo, no hay dinero", señalo ya Orbán en un mensaje de video difundido el martes, después de que se publicara una carta del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la que sostenía que "todos los esfuerzos posibles" para reparar el oleoducto Druzhba estaban en marcha.

El primer ministro, el aliado más cercano de Moscú en la UE, enfrenta elecciones parlamentarias en Hungría el próximo 12 de abril y ha centrado su campaña electoral en críticas a Ucrania y a Zelenski.

Las encuestas señalan que Orbán podría perder el poder después de 16 años, por lo que esta cumbre podría ser la última en la que participa.

El primer ministro agregó que los líderes de la UE hablarán este jueves de cómo protegerse "frente a la crisis del petróleo".

En este mismo aspecto subrayó que "Hungría tiene sus armas, pero se necesita también una solución europea".

Hungría, igual que Eslovaquia, depende mucho de las fuentes de energía rusas.