Polonia inaugura un centro de investigación de drones para fabricar el "Shahed polaco"

Según declaró el ministro en una rueda de prensa, "la prioridad inmediata del centro es finalizar cuanto antes el diseño del PLargonia, que ya es conocido como el 'Shahed' polaco", según dijo en alusión a los drones kamikaze producidos originalmente en Irán que Rusia produce ahora de manera masiva para su uso en Ucrania.

El PLargonia será un dron de uso militar que "se encuentra en su fase final de desarrollo y entrará en servicio operativo y será producido próximamente", afirmó Kosiniak-Kamysz.

El responsable de Defensa polaco destacó que el nuevo centro actuará como un núcleo científico-industrial que coordinará a las fuerzas armadas con el Grupo Polaco de Armamento PGZ (un consorcio estatal de empresas de armamento) y con diversos institutos de investigación del ámbito civil.

El objetivo, explicó Kosiniak-Kamysz, es "reducir drásticamente el tiempo que transcurre desde que tiene lugar un avance científico hasta la puesta en marcha de la producción en masa de su resultado".

El centro, ubicado en las afueras de Varsovia, coordinará el desarrollo de drones aéreos, terrestres y submarinos para todas las ramas militares.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El PLargonia es la versión polaca de los drones suicidas de largo alcance que, como el Shahed de fabricación iraní o el Geran ruso, han cobrado gran protagonismo en la guerra de Ucrania.

El aparato polaco es más ligero y maniobrable que el modelo iraní, pero tendrá un alcance menor, de hasta 900 kilómetros -frente a 2.400 kilómetros- y una carga explosiva máxima de 20 kilos -frente a 90 kilos-, según datos del fabricante, por lo que es considerado una versión de "bajo coste".

En declaraciones anteriores, el ministro de Defensa polaco ya había confirmado que su país ha recibido asesoramiento del Ejército ucraniano en el uso de drones militares, y señaló que "Ucrania es hoy el país más experimentado en el mundo occidental en la producción y uso de sistemas de drones", por lo que "su experiencia en el campo de batalla tiene un valor inestimable".