Primera ministra nipona dice que quiere mejorar diálogo con Pekín en su reunión con Trump

"Japón ha mantenido una postura constante de diálogo con China y estamos gestionando las relaciones de una manera serena", afirmó la política conservadora en su primera visita a Washington.

Takachi llegó a la Casa Blanca para mantener una cumbre con Trump en un momento marcado por la guerra contra Irán y el cierre del estrecho de Ormuz que ha provocado que el presidente de Estados Unidos pida colaboración a países aliados, entre ellos Japón, para permitir el paso de buques por este punto estratégico por el que pasa el 20 % del crudo del mundo.

Además de este asunto, la visita de Takaichi a la capital de Estados Unidos incluirá reuniones con altos funcionarios para abordar cooperación militar, seguridad regional y la estrategia frente a China.

"Una vez más, quisiera reiterar que Japón ha mantenido un desarrollo constante en sus relaciones con China", insistió Takaichi.

Con respecto a las relaciones entre Estados Unidos y China, mostró su "sincero deseo de que resulte propicia para la seguridad regional y contribuya a garantizar la estabilidad de la cadena de suministro global".

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En este sentido, Trump se pronunció sobre su próximo viaje a China inicialmente previsto para finales de marzo y principios de abril, pero que se ha pospuesto entre cuatro y seis semanas, según recordó hoy el propio mandatario.

"Lo esperamos con interés, y creo que tendremos un viaje excelente", aseguró.

Además, le dijo a la primera ministra que cuando vaya a Pekín no escatimará "en elogios hacia Japón" al reunirse con el presidente del gigante asiático, Xi Jinping.