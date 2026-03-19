RDC y Ruanda acuerdan en Washington "desescalar tensiones" en el conflictivo este congolés

Los representantes gubernamentales se reunieron en la capital estadounidense este martes y miércoles, afirmaron las partes en una declaración conjunta que publicó este jueves la oficina de información para África del Departamento de Estado de EE.UU. en Johannesburgo (Sudáfrica).

"La RDC y Ruanda acordaron una serie de medidas coordinadas para reducir las tensiones y promover el progreso sobre el terreno", en el marco del Acuerdo de Paz de Washington firmado el pasado diciembre, subrayó la nota.

"Estos esfuerzos incluyen un compromiso mutuo con medidas específicas para apoyar la soberanía e integridad territorial de cada país, la retirada programada de fuerzas y el levantamiento de medidas defensivas por parte de Ruanda en áreas definidas del territorio de la RDC", según el comunicado.

También incluyen "esfuerzos intensificados y con plazos definidos por parte de la RDC para neutralizar a las FDLR (Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda), y la protección de toda la población civil".

La RDC y Ruanda -concluyó- reafirmaron sus compromisos para lograr "una paz y prosperidad duraderas en la región".

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Se trata de la primera reunión entre las partes desde que el Departamento del Tesoro de EE.UU. impusiera el pasado día 2 sanciones contra las Fuerzas Armadas ruandesas y cuatro de sus altos mandos por su apoyo al M23.

El pasado día 6, el Gobierno estadounidense también impuso restricciones de visado a altos funcionarios de Ruanda por "fomentar la inestabilidad" en el este congolés.

Ruanda rechazó esas medidas y acusó a las autoridades congoleñas de incumplir el compromiso de retirar su apoyo a las FDLR.

La FDLR fueron creadas en el este congoleño en el año 2000 por hutus ruandeses que participaron en el genocidio de 1994 -en el que fueron asesinados al menos 800.000 tutsis y hutus moderados- y que buscan recuperar el poder en su país de origen.

Desde que los presidentes congoleño, Félix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame, firmaran en Washington el pasado 4 de diciembre el citado acuerdo de paz, ambas partes se han acusado mutuamente de violar el pacto.

Este acuerdo se suma a los esfuerzos de mediación auspiciados por Catar entre el Gobierno congoleño y el M23, que el pasado 15 de noviembre rubricaron en Doha un acuerdo marco para avanzar hacia el fin del conflicto.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU en el país (Monusco).