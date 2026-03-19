Rusia ataca territorio ucraniano con 133 drones de larga distancia

Las defensas aéreas ucranianas neutralizaron 109 del total de los drones, según ha informado la Fuerza Aérea de Ucrania en su parte de este jueves.

Los drones fueron interceptados sobre el territorio de varias regiones del norte, el sur, el este y el oeste de Ucrania.

Una veintena de drones rusos no fueron interceptados e impactaron en once localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea, que informó también de la caída de fragmentos de drones derribados en otros siete lugares del país.

Varios drones rusos seguían sobrevolando Ucrania en el momento en que se publicó el parte del ataque.