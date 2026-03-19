Rusia defiende sacrificio de ganado por el brote de pasteurelosis que se propagó a Europa

"A día de hoy, en el territorio de Novosibirsk se están aplicando medidas veterinarias estrictas, pero absolutamente necesarias para impedir la propagación de la enfermedad y un perjuicio significativo al sector ganadero de nuestra región", comentó Andréi Trávnikov, gobernador de la región de Novosibirsk, a la agencia TASS.

Trávnikov se refería al estado de emergencia declarado esta semana en esa región después de que los brotes llevaran a las autoridades a sacrificar miles de cabezas de ganado en pequeñas granjas de la zona, lo que ha provocado las protestas de sus propietarios.

El gobernador explicó que las medidas están en consonancia con la ley federal y las normas veterinarias, aunque algunos expertos consideran que dichos brotes podían haberse combatido con antibióticos.

A su vez, destacó que los granjeros afectados ya han comenzado a recibir compensaciones, aunque la prensa considera que las cifras que se manejan son del todo insuficientes para subsanar las pérdidas causadas.

Mientras las autoridades culpan a los granjeros particulares de negligencia, hacinamiento y negativa a vacunar al ganado, otros especialistas consideran que el crudo invierno ha podido rebajar la resistencia inmune de los animales.

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Por ese motivo, el jefe del Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia (Rosseljoznadzor), Serguéi Dankvert, tuvo que desplazarse a la región, donde aseguró que la situación estaba bajo control, pero criticó a las autoridades regionales por la lentitud en su reacción.

En algunas de las localidades -hoy ascendieron a 53 las afectadas en Novosibirsk- el sacrificio del ganado tuvo lugar en ausencia de sus propietarios, lo que provocó su indignación y que los habitantes en algunos pueblos bloquearan los caminos para impedir el acceso de los veterinarios.

Según la prensa, los brotes se han extendido ya a diez regiones, lo que incluye la europea Chuvashia, donde se han impuesto cuarentenas en las localidades afectadas.

El escándalo estalló hace una semana cuando la policía detuvo a un periodista de un canal local por un reportaje sobre el sacrificio de miles de cabezas de ganado en varias regiones siberianas.

La vecina Kazajistán prohibió recientemente las importaciones de ganado, carne y leche de las regiones rusas de Altái, Omsk y Novosibirsk.