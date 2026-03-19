Rutte: la OTAN debate el bloqueo de Ormuz y los aliados encontrarán una solución

"Están debatiendo intensamente entre ellos, con Estados Unidos y entre ellos mismos, sobre cuál es la mejor manera de abordar este enorme problema de seguridad (...). Estoy convencido de que los aliados, como siempre, harán todo lo posible en defensa de nuestro interés común, por lo que encontraremos una solución", indicó Rutte en una rueda de prensa junto al presidente de Rumanía, Nicusor Dan.

Rutte declaró que "todo el mundo coincide en que no puede permanecer cerrado" el estrecho de Ormuz y dijo que "tiene que reabrirse lo antes posible".

"Es fundamental para la economía mundial. También es crucial porque es inaceptable que una ruta marítima clave no sea transitable o resulte tan difícil de utilizar", apuntó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, auguró un mal futuro para la OTAN si los aliados no le apoyaban en la guerra que su país e Israel han iniciado contra Irán.

En cambio, los aliados europeos y Canadá no han mostrado interés por implicarse y, los países que pertenecen también a la Unión Europea, han rechazado de hecho ampliar una misión naval que tienen en la zona próxima al estrecho de Ormuz.

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Países como España, además, han rechazado que EE. UU. utilice las bases que tiene en su territorio para el esfuerzo bélico en Irán.