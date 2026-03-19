Sánchez defiende hoy en Bruselas su "no a la guerra" ante el resto de líderes de la UE

Sánchez participará en la reunión del Consejo Europeo que se celebra en la capital belga, la primera en la que se verán los Veintisiete tras el estallido de la crisis en Oriente Medio.

Por ello, este asunto será uno de los ejes de ese encuentro de los líderes europeos, que abordarán también otras cuestiones como la guerra en Ucrania y la competitividad de la UE.

El jefe del Ejecutivo español, que participará previamente en una reunión de los líderes socialistas europeos, insistirá en que el ataque a Irán no ha respetado el derecho internacional, y reivindicará su apuesta por un orden internacional fundamentado en reglas.

La opinión que expresó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, el pasado lunes dando por acabado el orden internacional que existía hasta ahora y asegurando, por tanto, que Europa ya no podía ser la guardiana de ese viejo orden, provocó la reacción del Gobierno.

Sánchez advirtió ante esas palabras de que el dilema no es un viejo o un nuevo orden, sino un orden o un desorden internacional que dijo que fue el que llevó a dos guerras mundiales, y defendió que los valores y principios de la UE no deberían cambiar.

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Pero Von der Leyen matizó al día siguiente sus palabras asegurando que la Unión Europea siempre defenderá los principios de Naciones Unidas y del derecho internacional, un comentario acogido con satisfacción por el Gobierno español.

Sánchez coincidirá también con el canciller alemán, Friedrich Merz, tras la situación provocada por el hecho de que estuviera presente junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca y guardara silencio en el momento en que éste criticó a España por su posición ante el ataque a Irán y amenazó con un embargo comercial.

Pero el presidente del Gobierno de España ha querido quitar hierro a este asunto señalando que comprendía la situación incómoda que tuvo que vivir Merz y recordando que, según el canciller, defendió en su reunión a puerta cerrada a los socios europeos.

Respecto a la situación en Ucrania, Sánchez reiterará que la UE debe seguir manteniendo su apoyo sin fisuras a este país, tal y como trasladó personalmente al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la reunión que ambos mantuvieron este miércoles en Madrid.