Sánchez reclama a la UE defender sus principios frente a "la ley del más fuerte"

Sánchez, que participa en la reunión del Consejo Europeo que analiza entre otros asuntos la situación provocada por la guerra de Irán, subrayó en declaraciones a los periodistas el momento "trascendental" en el que se celebra esta reunión de los Veintisiete.

Ante ello, defendió la posición crítica que viene manteniendo contra el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, que repitió que es una guerra "ilegal" que, además de costar pérdida de vidas humanas, afecta a la economía y los ciudadanos ya empiezan a sufrir sus efectos.

El jefe del Ejecutivo exigió a la UE que defienda sus valores y sus principios, los que están recogidos en sus Tratados, y defienda el orden internacional fundamentado en reglas, en lugar de "la ley del más fuerte"

Tras recordar los desplazados que está provocando la crisis en Oriente Medio tanto en Irán como en el Líbano, Gaza o Cisjordania, Sánchez se refirió al plan de medidas para hacer frente a los efectos de la guerra que aprobará este viernes su Gobierno.

Insistió en que pretende dar respuesta a sus consecuencias coyunturales, ayudando a los sectores más afectados, y también afrontar decisiones estructurales relacionadas con la transformación energética.

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Al hilo de ello, señaló que en la cumbre de Bruselas se hablará de competitividad y, al respecto, lamentó que haya gobiernos que estén aprovechando la subida de precios de la electricidad para cuestionar las políticas energéticas de la Unión Europea.

Frente a esa actitud, puso como ejemplo a España para demostrar cómo la apuesta por las renovables tiene efectos positivos, entre los que citó la diferencia de precio de la electricidad el pasado sábado, que dijo que fue de 14 euros el megavatio/hora cuando en Italia, Francia o Alemania superó los cien euros.

"Eso no es por casualidad, sino porque ha habido una apuesta por el despliegue de las renovables y para ganar autonomía estratégica", añadió Sánchez.

En consecuencia, defenderá ante el resto de líderes europeos no debilitar, sino fortalecer las políticas energéticas verdes.

La cumbre contará con la presencia del secretario general de la ONU, António Guterres, y, por ello, defendió que la UE lance también un mensaje de que hay que reforzar el multilateralismo, en lugar de "debilitarlo con palabras o discursos que no conectan con la inmensa mayoría de europeos".

Unas palabras en alusión a las que pronunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en las que dijo la semana pasada que Europa "ya no puede ser la guardiana del viejo orden mundial", y que luego la política alemana trató de matizar para indicar que aún cree en un sistema basado en normas.

Preguntado por esas palabras de Von der Leyen, Sánchez optó por resaltar las que hizo después matizando y dejando clara su defensa del orden y el derecho internacionales.

El jefe del Gobierno respaldó asimismo el apoyo firme de la UE a Ucrania, cuyo presidente, Volodímir Zelenski (que este miércoles se reunió en Madrid con Sánchez), mantendrá una videoconferencia con los líderes europeos.