Sheinbaum, sobre la economía de México: "Nos falta crecer"

"Nos falta crecer, en eso estamos de acuerdo", indicó Sheinbaum en su intervención en la Convención Bancaria, que se celebra en Cancún (sureste de México), el principal foro económico del país, aunque remarcó que debe ser un crecimiento "compartido".

Por ello, instó a la banca a que aumente los créditos para desencadenar un mayor crecimiento.

"Les pedimos que aumenten el crédito. La banca mexicana tiene mucho todavía que darle al país, le ha dado mucho, pero necesitamos que le dé todavía más”, dijo.

En 2025, México, la segunda mayor economía de América Latina, registró una tasa de crecimiento de apenas el 0,8 %, y para este año los analistas esperan un 1,5 %.

No obstante, Sheinbaum se mostró optimista al subrayar que, en seis años, la pobreza se redujo en 13,5 millones de personas, lo que calificó como la mayor disminución en la historia y en América Latina.

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Añadió que el peso se mantiene fuerte, la inflación está controlada y que el país ha logrado contener el impacto internacional sobre los combustibles mediante un esquema de compensación y un acuerdo voluntario para mantener la gasolina regular por debajo de 24 pesos (1,33 dólares).

Al plantear cómo crecer desde el gobierno, la presidenta mexicana explicó que su administración envió al Congreso una ley para fomentar la inversión en infraestructura estratégica con bienestar, con esquemas de inversión pública y mixta.

En energía, expuso la meta de sumar 30.000 megavatios (MW) de generación eléctrica hacia 2030, elevar la participación de renovables a 48 % y operar proyectos bajo un esquema de 54 % público y 46 % privado, modelo que, dijo, despertó el interés de 300 proyectos.

Asimismo, destacó que Petróleos Mexicanos (Pemex) tiene una ruta de largo plazo, con una reducción de 13 % en su deuda entre 2024 y 2025, una producción de alrededor de 1,8 millones de barriles diarios y un procesamiento cercano a 1,3 millones de barriles en el sistema nacional de refinación.

También mencionó la meta de reducir la dependencia externa de gas natural de 75 % a 50 %.

Como cierre, Sheinbaum resaltó que el miércoles iniciaron las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), un hecho que consideró una “gran noticia”, aunque admitió que el contexto ya no es el de hace dos años.

"Ayer iniciaron las negociaciones del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá. Esto creo que es una gran noticia para todas y para todos. Ciertamente no son las condiciones que teníamos hace dos años, pero como dije, somos positivos y creo que hay que ser positivos y si trabajamos juntos siempre vamos a salir adelante”, afirmó.

Sheinbaum culminó la jornada de la Convención Bancaria en la que también participaron el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, y la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, además de los principales ejecutivos financieros del país.