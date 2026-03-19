Un dron impacta en una refinería saudí de Aramco en el mar Rojo y Riad defiende un puerto

Según informó en Ministerio de Defensa saudí en sendos comunicados, muy breves, aún se están "evaluando los daños" en la refinería, la más importante en esa zona del país y que procesa 400.000 barriles de crudo al día.

Respeto al misil, el ministerio se limitó a decir que había sido interceptado, mientras que la dirección de protección civil saudí envió otra breve nota indicando que "el peligro ha pasado en la gobernación de Yanbu".

Yanbu está situado en extremo opuesto al golfo Pérsico de la península Arábiga, y sus instalaciones se están empleando para derivar la carga de hidrocarburos árabes que no pueden salir al mercado por su ruta habitual del estrecho de Ormuz.

Arabia Saudí anunció este mismo jueves que dos refinerías en Riad han sido atacadas también, todo en el contexto de las crecientes ofensivas iraníes contra los intereses energéticos de los países del golfo Pérsico, en respuesta al bombardeo que Israel realizó sobre las infraestructuras gasísiticas iraníes en Pars Sur, del que depende el 80% del gas que se consume en el país persa.

La respuesta de Teherán ha afectado ya a infraestructuras energéticas en Emiratos Árabes Unidos, Catar y Arabia Saudí.

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En el caso catarí, la refinería de Ras Laffan, la principal instalación de gas natural licuado del país, registró impactos el miércoles que provocaron incendios y daños considerables, mientras las autoridades confirmaron nuevas andanadas de misiles en la madrugada del jueves.

La ofensiva cruzada ha tenido efectos inmediatos en los mercados energéticos internacionales. El barril de brent superó los 110 dólares y llegó a rozar los 120 dólares en la apertura de este jueves, mientras que el precio del gas natural en Europa se disparó con fuertes subidas.