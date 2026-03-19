Un muerto y al menos tres heridos tras ataque ucraniano contra Sebastopol y Stávropol

"Las defensas antiaéreas y de la Flota del mar Negro repelieron un ataque del Ejército ucraniano. En total fueron derribados 276 drones. Lamentablemente hay víctimas", escribió en Telegram el gobernador de la ciudad, Mijaíl Razvozzháev.

Señaló que "murió un hombre que durante el ataque estaba en su casa de campo".

"Según informaciones previas, también resultaron heridos dos hombres, uno de ellos con heridas de gravedad media", indicó.

A su vez, en la región de Stávropol una mujer resultó herida tras la caída de fragmentos de un dron derribado sobre su casa, indicó en Telegram el gobernador local, Vladímir Vladímirov.

"En Stávropol repelieron un ataque aéreo masivo. No hay daños a la infraestructura crítica. Lamentablemente, en el distrito de Kochubéevo resultó herida una mujer a consecuencia de la caída de fragmentos de un dron sobre su vivienda", señaló, al señalar que la vida de la víctima no corre peligro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la sureña ciudad de Krasnodar los restos de un dron cayeron en el patio de un edificio y dañaron los ventanales y varios automóviles, según el alcalde de la urbe, Yevgueni Naúmov.

"En el distrito Prikubanski cayó un dron enemigo en el patio de un edificio", escribió en Telegram, al descartar que hubiesen víctimas humanas.

Según el Ministerio de Defensa ruso, durante la pasada noche fueron derribados 138 drones ucranianos de ala fija.

En la región de Krasnodar fueron neutralizados 40, otros 35 en Crimea y 28 en Stávropol.

También fueron derribados drones en Kursk, Rostov y los mares Negro y Azov.

El gobernador de Kursk, Alexandr Jinshtéin, informó en la red social MAX (el Telegram ruso) que durante la pasada jornada Ucrania lanzó 22 drones de diversos tipos y 33 proyectiles de artillería contra las zonas de la región anteriormente evacuadas.