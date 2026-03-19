Una decena de países árabes condenan ataques de Irán y subrayan el derecho a la defensa

En un comunicado conjunto, denunciaron la actuación de Tehéran y el uso de "misiles balísticos y drones, dirigidos contra zonas residenciales e infraestructura civil, incluyendo instalaciones petroleras, plantas desalinizadoras, aeropuertos, edificios residenciales y misiones diplomáticas".

En la reunión, celebrada la víspera, participaron las delegaciones de Baréin, Egipto, Jordania, Kuwait, Líbano, Catar, Arabia Saudí, Siria y Emiratos Árabes Unidos.

También estuvieron incluidos Azerbaiyán, Turquía y Pakistán.

Los representantes insistieron en "que estos ataques no pueden justificarse bajo ningún pretexto ni de ninguna manera", a la vez que reafirmaron el derecho de los Estados a la legítima defensa, citando el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.

Asimismo, instaron a Irán a abstenerse de cualquier acción o amenaza destinada a obstruir la navegación internacional en el estrecho de Ormuz, clave para el comercio de energías fósiles y bloqueado por la República Islámica, que controla su orilla norte.

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Sin mencionar a Estados Unidos, los participantes reafirmaron su apoyo "a la seguridad, la estabilidad y la integridad territorial del Líbano", condenando la agresión de Israel y sus políticas expansionistas en la región.

Arabia Saudí dijo este jueves que dos de sus refinerías en Riad han sido atacadas, según la cadena Al Jazeera, mientras el ministro de Asuntos Exteriores saudí, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, afirmó que el país se reserva el derecho de emprender acciones militares contra Irán si fuera necesario.

Catar volvió a denunciar en la madrugada del jueves ataques iraníes contra parte de su infraestructura energética, después de que el miércoles registrara un impacto que generó un incendio en la refinería de Ras Laffan, la principal de gas natural licuado del país.

Estos ataques se producen después de que este miércoles Israel atacara las instalaciones gasísticas de Pars Sur, que forman parte del mayor yacimiento de gas del mundo que comparten Irán y Catar, y de que el Ejército iraní prometiera que dichas agresiones no quedarían impunes.