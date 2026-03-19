Wall Street cierra en rojo mientras persiste el foco en el petróleo por la guerra

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones se situó en los 46.021 puntos; el selectivo S&P 500 restó un 0,27 %, hasta los 6.606 enteros; y el tecnológico Nasdaq bajó un 0,28 %, hasta las 22.090 unidades.

Los inversores tienen el foco puesto en el petróleo intermedio de Texas (WTI), que en el último mes ha pasado de unos 67 dólares a finales de febrero a entre 95 y 100 dólares a mediados de marzo, un 40 % más, ante el temor a que la guerra en Oriente Medio afecte al suministro.

En el plano corporativo, las acciones de Micron cayeron un 3,8 %, un movimiento que los analistas atribuyen a una toma de beneficios tras el fuerte impulso que ha dado a la compañía la escasez de suministro de memorias, que le permitió casi triplicar sus ingresos en el último trimestre.

No obstante, el Texas bajó hoy un 0,19 %, hasta los 96,14 dólares el barril, mientras Estados Unidos, Israel e Irán tratan de rebajar el riesgo sobre las instalaciones energéticas con amenazas de atacar en el caso de recibir un golpe del contrario.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó en un mensaje en X que Israel "no llevará a cabo ataques" contra el yacimiento de Pars Sur "a menos que Irán decida imprudentemente atacar a un país totalmente inocente".

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Si eso ocurriera, indicó, EE.UU. "volará masivamente la totalidad del yacimiento de gas de Pars Sur con una fuerza y un poder que Irán nunca ha visto ni presenciado antes".

El mensaje del mandatario estadounidense se produjo después de que Israel atacara instalaciones gasíferas que forman parte del mayor yacimiento de gas del mundo que comparten Irán y Catar.

Más allá de la guerra, la Reserva Federal (Fed) anunció ayer que mantiene sin cambios los tipos de interés, en una horquilla de entre el 3,5 y el 3,75 %.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) también advirtió de que la incertidumbre sobre las perspectivas económicas "sigue siendo elevada" y que "las repercusiones de los acontecimientos en Oriente Medio sobre la economía de Estados Unidos son inciertas".