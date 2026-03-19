Ynésuelves da rienda suelta a su espiritualidad, inspirada en la Virgen de Guadalupe

"Mi madre es muy devota de la Virgen y fuimos a México para explorar todo su contexto", explicó Suelves a EFE en el Palacio de Fernán Núñez donde se celebran los desfiles de este jueves de la pasarela madrileña.

La imagen que identifica la firma de la creadora madrileña es la rosa, casualmente la flor vinculada a la virgen mexicana, junto a las estrellas, indicó la diseñadora.

Las piezas construyen la colección "más artesanal y espiritual" de la firma, que ha contado con la colaboración de artesanos de Oaxaca, con la que quiere reivindicar el valor de la artesanía y de las personas que hay detrás de cada pieza.

"Uno de ellos, Cornelio, ha elaborado con la técnica del popotillo la pieza más espectacular del desfile: un vestido hecho de trigo", advierte la creadora, una armadura realizada a partir de la unión de fibras secas de zacate cambray teñidas de colores, con la que cerró el desfile.

En estos momentos "donde la inteligencia artificial nos da tanto miedo a todos, es una suerte que guste y se vea quién hay detrás de un trabajo artesanal", señaló Suelves, mientras su madre María Osorio remata su última intervención, las pinceladas finales sobre la flor de una falda.

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"Alan, artesano de la hojalata, ha creado una serie de milagritos inspirados en la tradición mexicana que forman parte de la espalda de algunas de las cazadoras", señaló la diseñadora, que añadió que Ceci, bordadora especializada en la técnica del Tenango embroidery, ha bordado completamente a mano una falda blanca de seda.

Artesanía que también ha utilizado en hilos teñidos de manera natural mediante procesos tradicionales.

Una propuesta con faldas y vestidos románticos de corte asimétrico, que las transparencias y encajes refuerzan, y llena llena de color, donde sin embargo no falta el negro, un tono también muy simbólico en los textiles mexicanos.

Las flores tan presentes en momentos tan especiales como las bodas, llevaron a Suelves a proponer a sus clientas que desfilaran con sus vestidos de novia.