Zelenski aboga por fortalecer la cooperación con América Latina en foros internacionales

En una publicación en X, el mandatario anunció que su ministro de Asuntos Exteriores, Andrí Sibiga, le ha informado hoy sobre los resultados de su misión diplomática en América Latina.

"El ministro mantuvo reuniones con el presidente y con el ministro de Asuntos Exteriores de Chile, así como con representantes de más de diez otros países de la región", dijo, en alusión a los encuentros que el jefe de la diplomacia ucraniana mantuvo con ocasión de la toma de posesión de José Antonio Kast como presidente de Chile.

"Es importante que estemos preparándonos para fortalecer la labor de nuestras misiones en América Latina y para cooperar con la región en plataformas internacionales", subrayó Zelenski.

El presidente agregó que Sibiga le informó también sobre sus contactos con representantes de los principales países europeos aliados de Kiev sobre cuestiones políticas y de seguridad.

"Todos están de acuerdo en que Ucrania puede ser un verdadero socio a la hora de garantizar la seguridad", concluyó.