Zelenski advierte al Consejo Europeo del debilitamiento de la posición negociadora de Kiev

"En los últimos días hemos recibido señales de la parte estadounidense de que las conversaciones podrían reanudarse pronto. Pero ¿con qué idea vendrá Rusia a las conversaciones esta vez? Depende de todos nosotros garantizar que Rusia no venga a estas conversaciones sintiendo que su posición es ahora mucho más fuerte”, dijo Zelenski ante el Consejo Europeo.

El presidente ucraniano enumeró entre los factores que podrían llevar a esto la posible reducción del suministro de misiles antiaéreos a Ucrania tras haberse disparado la demanda en Oriente Medio.

Zelenski aludió asimismo a la moratoria a las sanciones petroleras a Rusia aprobada por el presidente de EE.UU., Donald Trump, para hacer frente al incremento de los precios del crudo provocado por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha extendido los ataques a otros países de Oriente Medio y el golfo Pérsico.

El presidente ucraniano advirtió por último de que "la garantía de seguridad financiera más importante" que Europa ha acordado con Ucrania "no funciona", en referencia al bloqueo por el veto húngaro del crédito de 90.000 millones de euros aprobado por los Veintisiete para Kiev en diciembre pasado.

Ucrania ha accedido esta semana a reparar con dinero de la UE una estación de bombeo clave para el suministro de petróleo ruso a Hungría que fue dañada por un ataque del Ejército del Kremlin a finales de enero.

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Hungría había supeditado el levantamiento del veto a que Kiev restableciera el funcionamiento de la infraestructura.

Zelenski ha previsto que las obras para repararla tarden alrededor de un mes y medio en completarse.

El presidente ucraniano advirtió en su discurso ante el Consejo Europeo que "incluso a día de hoy no sabemos seguro si esta ayuda (financiera a Ucrania) será desbloqueada".

Zelenski también insistió en su discurso ante los Veintisiete líderes de la UE en pedir al bloque comunitario las reformas internas necesarias para fijar una fecha concreta a la entrada como Estado miembro de Ucrania.

"Rusia debe ver y sentir de verdad que Ucrania estará en Europa, y que esto no puede pararse", declaró.

Bruselas y muchos países miembros son reacios a ofrecer una fecha concreta de entrada a Kiev, que quisiera ver 2027 como horizonte de adhesión, e insisten en que el ingreso en el club comunitario depende del ritmo al que haga Ucrania las reformas exigidas.