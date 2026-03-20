Alemania rechaza ser partícipe de la guerra contra Irán por no restringir uso de Ramstein

"Rechazamos rotundamente la acusación de Irán (...) de que Alemania esté participando de alguna manera en actos de agresión", declaró en una rueda de prensa ordinaria el portavoz de Exteriores Martin Giese, al referirse a unas declaraciones la víspera del embajador iraní en Alemania, Mayid Nili.

Éste había indicado que se ha exigido al Gobierno alemán una "aclaración o explicación en relación con el papel de Ramstein".

El diplomático hizo alusión en este contexto a una resolución de la ONU sobre el uso del territorio o el espacio aéreo por parte de otro Estado, según la cual, añadió, citado por los medios, dicho país "se convertiría en cómplice del ataque o la agresión".

En este sentido, subrayó que de momento todavía no saben "si esto se aplica a Ramstein o no" y añadió que el papel de esta base militar en el actual conflicto "no está oficialmente claro" para Teherán.

"Estados Unidos está sujeto, en su uso, al acuerdo de estacionamiento y a los acuerdos complementarios correspondientes", dijo Giese al referirse a la base estadounidense, ubicada en el estado federado de Renania-Palatinado, en el oeste de Alemania.

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A principios de la semana pasada, el portavoz del Ejecutivo alemán, Stefan Kornelius, había subrayado que el uso de la base militar en Alemania es "conforme al Derecho internacional y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional" y por eso tampoco se iba a restringir.

Añadió que el Gobierno alemán mantiene un intercambio regular con las autoridades estadounidenses sobre cuestiones jurídicas relacionadas con este tema.