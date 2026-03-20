Alemania simplifica la exportación de material bélico a países del Golfo y a Ucrania

Según informó en un comunicado el Ministerio de Economía y Energía, responsable de los permisos de exportación, se trata de acelerar el proceso de suministro de material bélico para la defensa por aire y por mar de esos países.

"Los arbitrarios ataques de Irán contra los Estados del Golfo tienen la consecuencia de que allí sea necesario de manera urgente sobre todo material bélico para la defensa aérea", declaró la ministra de Economía, Katherina Reiche.

"Al mismo tiempo, persiste la necesidad de apoyo militar de Ucrania, en particular de defensas aéreas", señaló y calificó de "señal de solidaridad" un proceso de exportación más rápido y menos burocrático.

A través de la medida, que estará vigente hasta el 15 de septiembre de este año, se concede un permiso general para la exportación de determinados tipos de material militar, de manera que los exportadores no tendrán que solicitar una autorización previa al Gobierno.

Las empresas deberán sin embargo informar mensualmente al Ministerio de Economía sobre sus ventas.

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Este permiso genérico se refiere a equipos de defensa aérea y marina, inclusive para la protección o la retirada de minas y, además de a Ucrania, engloba a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Baréin y Omán.