Angola y EE.UU. firman un acuerdo sanitario valorado en 121 millones de dólares

Según el comunicado oficial, Washington tiene previsto aportar 71 millones de dólares para apoyar programas de VIH, malaria y seguridad sanitaria mundial, mientras Angola invertirá 50 millones de dólares, de los cuales el 30 % se destinará a insumos esenciales de laboratorio y salud.

El acuerdo incluye 5 millones de dólares dirigidos a "fortalecer la capacidad de los laboratorios, especialmente en zonas remotas y desatendidas, lo que permitirá a Angola detectar y responder mejor y con mayor rapidez a posibles patógenos de interés antes de que se propaguen a EE.UU.", según la nota oficial.

El pacto forma parte de la "Estrategia de Salud Global Estados Unidos Primero", presentada en septiembre pasado, que pretende reforzar la seguridad y el liderazgo sanitario del país norteamericano en el mundo.

Para el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, este enfoque reduce ineficiencias, fomenta la sostenibilidad y fortalece la cooperación internacional mediante coinversiones.

Hasta la fecha, Estados Unidos ha firmado acuerdos de ese tipo con 27 países (22 africanos y 5 latinoamericanos) por valor de más de 20.500 millones de dólares (cerca de 19.500 millones de euros).