Armada de Ecuador adquiere nuevo helicóptero para vigilancia marítima contra narcotráfico

La aeronave, un Bell 407 repotenciado, fue integrada al Comando de la Aviación Naval como un equipo "versátil y de alta maniobrabilidad", capaz de ejecutar operaciones de control marítimo, búsqueda y rescate, evacuaciones aeromédicas y apoyo en emergencias, además de misiones específicas contra redes de narcotráfico.

Según destacó el Ministerio, esta incorporación permitirá ampliar la capacidad operativa tanto en el aire como en el mar, donde se concentra una parte clave de la lucha contra las estructuras criminales, especialmente en zonas vinculadas a rutas del narcotráfico.

Durante la ceremonia de incorporación, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, subrayó que, con esta adquisición, Ecuador elevó "su defensa en el aire, en el mar y en la tierra" y que el "mar ecuatoriano no será refugio de delincuentes".

El acto contó también con la participación del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Henry Delgado, y del comandante general de la Armada, el almirante Ricardo Unda.

Las autoridades señalaron que, más allá de su rol militar, el helicóptero también será un recurso clave para la atención de emergencias y el apoyo a la población, al permitir una respuesta más rápida en operaciones de rescate y asistencia en zonas de difícil acceso.

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La adquisición se produce en mitad de una "una nueva fase" de la "guerra" contra los grupos criminales declarada en 2024 por Noboa, ante el aumento sin precedentes de la violencia que ha llevado al país a estar a la cabeza de Latinoamérica en el índice de homicidios.

Desde el pasado domingo rige un toque de queda nocturno en cuatro de las veinticuatro provincias del país, que hasta este viernes se ha saldado con 625 personas, la mayoría por violar la restricción de movilidad, y al menos tres objetivos criminales priorizados o de interés penal relevante.