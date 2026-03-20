Artista puertorriqueño Álvaro Díaz recibirá premio por su impacto cultural en los jóvenes

"Álvaro representa el espíritu, la creatividad y la autenticidad que construye nuestra comunidad y América", dijo Antonio Tijerino, presidente de la HHF, en un comunicado.

Díaz, tres veces nominado a un Grammy Latino, obtendrá el galardón en San Juan, donde será reconocido en la ceremonial anual XXVII de los Premios Juveniles de la HHF, por inspirar y empoderar a generaciones jóvenes a aceptarse tal como son.

Además de Díaz, seis estudiantes de escuela superior de Estados Unidos y Puerto Rico recibirán Premio Nacional a la Excelencia Juvenil por categoría.

"Álvaro personifica lo que es posible de hacer a través de su música y sirve como un modelo a seguir para la juventud, incluyendo a los que serán reconocidos en nuestra ceremonia", agregó Tijerino.

El reconocimiento a Díaz celebra además su inimitable sonido y estilo musical, así como su camino inspiracional que continúa forjando y empoderando a jóvenes a aceptarse a través de su voz y su arte.

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A través de su carrera, Díaz ha colaborado con algunos de los artistas urbanos más reconocidos, como Daddy Yankee, Rauw Alejandro, Karol G, Sebastián Yatra, el productor musical Tainy, Feid, Nathy Peluso, entre otros.

Díaz también fue reconocido como la Estrella en Ascenso Masculino en los Premios Tu Música Urbano de 2025.

Su sencillo 'Paranoia', que aparece en el disco 'Data', de Tainy, fue incluido entre los mejores 50 temas latinos o de habla hispana en 2025, mientras que su próximo álbum, 'Omakase', se espera que sea uno de los más esperados del año 2026.

La HHF, creada por la Casa Blanca en 1987, es una galardonada organización sin ánimo de lucro que identifica, inspira, prepara y posiciona a líderes latinos en las aulas, la comunidad y la mano de obra para satisfacer las prioridades de Estados Unidos.