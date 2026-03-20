Autoridades y banca en México urgen a acelerar la digitalización de pagos en el país

Durante su participación en la 89 Convención Bancaria, celebrada en Cancún (Quintana Roo, sureste), la gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja, advirtió que autoridades e intermediarios deben atender el retraso que persiste en algunos sectores en la adopción de estos mecanismos.

En este sentido, sostuvo que “un factor esencial para impulsar la actividad económica y promover el bienestar social es poner a disposición de toda la población opciones de pagos digitales eficientes, seguros y de bajo costo”.

La funcionaria destacó que el uso de transferencias electrónicas sigue creciendo y refirió que en 2025 el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) procesó más de 7.300 millones de operaciones por casi 600 billones de pesos (unos 33,3 billones de dólares), equivalentes a 16,8 veces el producto interno bruto (PIB) del mismo año.

Añadió, además, que las acciones del sector financiero para promover estos pagos deben ser “contundentes”, con servicios extensivos de cobro y pago que den beneficios tangibles a quienes mantengan y usen cuentas de depósito.

Rodríguez Ceja agregó que Banxico ha abierto una consulta pública para reformar regulaciones sobre transferencias electrónicas, con el fin de que el envío de dinero sea “intuitivo, fácil y rápido” desde dispositivos móviles.

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En ese frente, la presidenta, Claudia Sheinbaum, dijo que su Gobierno quiere impulsar el crecimiento mediante “distintos esquemas” de digitalización y planteó como objetivo que este año, junto con la banca, se vuelva obligatorio el pago digital en gasolineras y casetas.

“Esto va a permitir potenciar los pagos digitales accesibles que nos permitan avanzar en la digitalización del país”, afirmó en su conferencia de prensa diaria desde Cancún, tras participar el jueves en la inauguración de la Convención Bancaria, el principal foto económico de México.

La mandataria añadió que esa estrategia incluye homologar trámites en municipios, estados y federación, digitalizar permisos mediante ventanillas únicas, avanzar en catastros, registros civiles y de la propiedad, así como profundizar la digitalización del Banco del Bienestar para que millones de familias cobren sin depender del efectivo.

Por su parte, el presidente de la ABM, Emilio Romano, dijo que los nuevos modelos de banca digital permiten innovar, pero alertó que el efectivo sigue dominando, toda vez que ocho de cada 10 transacciones en México se realizan por esta vía.

Romano añadió que la banca trabaja con Banxico para simplificar pagos digitales e impulsar los sistemas digitales CoDi y DiMo, y anunció una propuesta para eliminar temporalmente la tasa de intercambio en pagos con tarjeta en gasolineras.