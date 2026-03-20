Banco Macro y Fintech Digital compran el Banco Sáenz en Argentina

Mediante una nota remitida a los mercados de Argentina, Macro informó que, junto con Fintech Digital, celebró con los dueños del Sáenz -Liliana Mónica Frávega, Facundo Frávega y Luciano González-Lobo- un acuerdo para comprar la totalidad de las acciones de la entidad financiera.

De acuerdo al comunicado, el precio de compra acordado incluye un importe en pesos argentinos similar al patrimonio neto del Banco Sáenz "que será determinado previo al cierre" de la operación más la suma de dos millones de dólares.

Según el último balance publicado por el Banco Sáenz, su patrimonio neto era de 25.261 millones de pesos (17,8 millones de dólares) al cierre de 2025.

Banco Macro señaló que esta transacción estratégica se enmarca en su "expansión en el ecosistema digital" y es complementaria a su reciente compra del 50 % de Personal Pay, la billetera digital de Personal, desarrollada por la compañía de telecomunicaciones Telecom Argentina.

Según resaltó Banco Macro, Banco Sáenz "operará como plataforma bancaria orientada a acompañar el crecimiento de este tipo de soluciones digitales, manteniendo una operación diferenciada que permita agilidad y flexibilidad".

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La compra será a partes iguales entre el Banco Macro y Fintech Digital, propiedad del empresario mexicano David Martínez, uno de los principales acciones de Telecom Argentina.

De acuerdo al comunicado, el cierre de la operación se encuentra sujeto a la aprobación por parte del Banco Central de Argentina.

Una vez concretada la operación, el Banco Sáenz se mantendrá como entidad independiente del Macro, pero permitirá que los clientes de Personal Pay accedan a servicios financieros.