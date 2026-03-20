'Belén', 'Los Domingos' y 'El agente secreto' liderarán los Premios Platino en México

'Belén', de la directora argentina Dolores Fonzi, y 'Los Domingos', de la española Alauda Ruiz de Azúa, encabezan la lista con 11 nominaciones cada una, seguidas por las ocho categorías de 'El agente secreto' ('O agente secreto'), que estuvo nominada al Óscar por mejor filme internacional.

La lista de las más nominadas, anunciada por la presentadora española Carlota Vizmanos este viernes en Telemundo, en Miami, la completa la española 'Sirât', de Oliver Laxe, con siete candidaturas y que también estuvo nominada al Óscar.

En el campo de las miniseries o series de televisión lideran la argentina 'El Eternauta', con 13 nominaciones, y la española 'Anatomía de un instante', con 12.

Cinco filmes compiten por la principal categoría, 'Mejor película iberoamericana de ficción': 'Belén', 'Los Domingos', 'El agente secreto', 'Sirât' y 'Aún es de noche en Caracas', una producción de México y Venezuela.

La ceremonia de premiación, que será accesible a través de televisiones de toda América y de la plataforma SmartPlatino TV, será el 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en la Riviera Maya, del estado mexicano de Quintana Roo.

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"Este año regresamos a México, un país muy querido que tantas y exitosas iniciativas ha compartido con estos galardones", declaró Enrique Cerezo, presidente de EGEDA y presidente ejecutivo de los Premios Platino, quien estuvo en el anuncio.

Los organizadores destacaron que la representación iberoamericana "es considerablemente mayor a las de ediciones anteriores", pues los Premios Platino añadieron 12 categorías para reconocer a quienes forman parte de cualquier producción, ya sea delante o detrás de las cámaras.

Por ello, los premios se otorgarán en dos eventos, el primero de ellos el próximo 16 de abril, cuando se revelarán los ganadores de 21 categorías, incluyendo las actuaciones de reparto de series y películas y otras nominaciones técnicas, como música, vestuario, maquillaje, efectos especiales y dirección de sonido y de arte.

"Tras trece años de andadura, contar con el honor y la responsabilidad de premiar a lo mejor del cine y de las series en castellano y portugués es un reto que asumimos con gusto y compromiso, edición tras edición", agregó Cerezo.

Por la categoría de 'Mejor miniserie o teleserie de ficción o documental' compiten la española 'Anatomía de un instante', la argentina 'El Eternauta', y las mexicanas 'Las muertas' y 'Chespirito: sin querer queriendo'.

Por mejor actor en un largometraje, concursan el español Alberto San Juan ('La Cena'), el argentino Guillermo Francella ('Homo Argentum', el colombiano Ubeimar Ríos Gómez ('Un poeta') y el brasileño Wagner Moura ('O agente secreto'), quien estuvo nominado también a los premios Óscar.

En el grupo femenino, contienden las españolas Blanca Soroa y Patricia López Arnaiz (ambas por 'Los Domingos'), la argentina Dolores Fonzi ('Belén') y la colombiana Natalia Reyes ('Aún es de noche en Caracas').

Por mejor dirección de cine los nominados son Alauda Ruiz de Azúa ('Los Domingos', España), Dolores Fonzi ('Belén', Argentina), Kleber Mendonça Filho ('O agente secreto', Brasil), y Oliver Laxe ('Sirât', España).

Y por sus actuaciones en miniserie o teleserie, compiten los intérpretes Álvaro Morte ('Anatomía de un instante', España), Javier Cámara ('Yakarta', España), Leonardo Sbaraglia ('Menem', Argentina) y Ricardo Darín ('El Eternauta', Argentina).

Mientras que la categoría femenina la disputan Candela Peña ('Furia', España), Carla Quílez ('Yakarta', España), Griselda Siciliani ('Envidiosa', Argentina) y Paulina Gaitán ('Las muertas', México).