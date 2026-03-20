Centroamérica y la UE entran en una nueva etapa de cooperación económica

El Acuerdo de Asociación UE–Centroamérica, firmado en 2012 y con su pilar comercial vigente desde 2013, ha mejorado la facilitación del comercio y ha impulsado esfuerzos de capacitación tanto en el sector público como en el privado, lo que ha favorecido las exportaciones centroamericanas hacia el mercado europeo.

Desde 2013 "se ha tenido un aprovechamiento importante" del acuerdo y la UE "es el segundo socio como destino de exportaciones de Centroamérica con el 12 %", detalló el funcionario.

"Son exportaciones cada vez más especializadas: materiales médicos, ortopédicos, etcétera, aparte del banano, el café, el aceite de palma, que siempre son productos atractivos para" Europa, dijo.

En este contexto, "va a cambiar el modelo de cooperación" económica entre ambos bloques, que ahora "va a ser a través del Global Gateway", lo que plantea "retos".

La estrategia europea Global Gateway, lanzada en 2021, tiene como objetivo movilizar hasta 300.000 millones de euros en inversiones a través de un enfoque de Equipo Europa, que reúne a la UE, sus Estados Miembros y sus instituciones financieras y de desarrollo.

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Se centra en infraestructuras de calidad, en el respeto de las normas sociales y medioambientales más estrictas y en consonancia con los intereses y los valores compartidos por la UE y países socios: estado de Derecho, derechos humanos y normas y estándares internacionales.

En esta nueva etapa uno de los retos que afronta Centroamérica "es lograr tener un plan regional de atracción de inversiones", que se presente "aprovechando la normativa que ya se tiene".

"Otro reto es lograr aterrizar estos proyectos", es decir, plantear ante los inversionistas claramente asuntos como cuál será la tasa de retorno, entre otros, dijo el alto funcionario de la SIECA.

Por su parte, el jefe de la Unidad para América Latina y el Caribe de la dirección de Comercio (DG TRADE) de la Comisión Europea, Paolo Garzotti, habló de preparar el terreno para una mayor cooperación y revitalizar la inversión.

Para ello, planteó que Centroamérica avance hacia menos burocracia, más transparencia en las licitaciones y que reconozca los estándares europeos para que estos sean un facilitador y no una traba para el comercio y la inversión.

Salazar y Garzotti son dos de los cerca de 200 representantes de los sectores público y privado reunidos en el 'Foro UE–CA 2026: comercio, conectividad e inversión sostenible', organizado por la UE con el apoyo de la SIECA, el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y el Comité Consultivo de la Integración Económica (CCIE).

El objetivo de la cita, que finaliza este viernes tras dos días, es "alinear de manera operativa" el Acuerdo de Asociación UE–Centroamérica con la Estrategia Global Gateway, "fortaleciendo una agenda compartida orientada a la transformación productiva, la integración regional y el desarrollo sostenible".