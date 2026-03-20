Ciudad lusa de Braga replica el plan de fomento a la lectura de la argentina Villa María

La iniciativa para fomentar la lectura consiste en dar dos libros a cada niño que nace en la ciudad, lo que se repite en cada cumpleaños del menor hasta que cumple los 18 años.

"Este fue un plan que copiamos palabra por palabra de lo que se hace en Villa María (Córdoba, Argentina)", dijo a EFE el alcalde de Braga, João Rodrigues.

Braga -cuya Cámara Municipal colabora con EFE en la difusión de este contenido- está hermanada con varias ciudades en el mundo, como con Santa Fe (Argentina), Cuenca (Ecuador) o las brasileñas Río de Janeiro y Manaus.