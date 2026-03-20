Clara López pide que las pesquisas a Petro en EEUU no lleven a una "injerencia" electoral

López hizo estas declaraciones en La Habana, a donde ha viajado dentro del Convoy Nuestra América con decenas de políticos y activistas para mostrar su solidaridad con la isla y rechazar el bloqueo petrolero que le ha impuesto EE.UU.

"Esta mañana nos madrugaron con la noticia de que se investiga a nuestro presidente por la financiación de su campaña electoral por parte de fiscales de Estados Unidos. Yo haría mi mejor llamado a que esto no sea un indicio de que va a haber una injerencia en el proceso de elecciones presidenciales"

Según publicó este viernes The New York Times, dos fiscalías de Nueva York están investigando si Petro solicitó donaciones a traficantes para su campaña presidencial. Las investigaciones se encuentran en una fase inicial y se desconoce si alguna derivará en cargos penales contra el presidente colombiano.

Las relaciones entre Estados Unidos y Colombia han estado marcadas por las tensiones desde enero de 2025, tras comenzar el segundo mandato del presidente Donald Trump, que dio paso a una etapa de fuertes diferencias con el Gobierno colombiano, pero que en los últimos tiempos parecen haberse suavizado.

Con respecto a Cuba, López destacó que "no se pueden tomar a la ligera" las amenazas del presidente de EE.UU. de que persigue "tomar" la isla, especialmente después de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el ataque a Irán.

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López resaltó asimismo que "Cuba ha sido muy solidaria con Colombia" e hizo referencia a las negociaciones de paz entre Bogotá y las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que acogió La Habana.

La senadora abogó por un mundo basado en reglas, frente a la apuesta por las esferas de poder, la competición hegemónica y la guerra. "Creo que muchos países prefieren la primera alternativa", agregó.

"Cuba lleva 67 años sancionada sin ninguna base legal", dijo en referencia a las sanciones estadounidenses contra la isla.