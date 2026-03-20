Claves de la segunda vuelta de las elecciones municipales francesas del próximo domingo

Según cifras del Ministerio del Interior, este domingo se celebrarán 1.560 segundas vueltas para elegir a los nuevos alcaldes tras elegir el 96 % de los aproximadamente 35.000 municipios franceses a sus nuevos consejos municipales ya en la primera ronda del pasado domingo.

A solo dos días de la nueva cita con las urnas hay varios puntos en los que el suspense es total, ya que los resultados siguen muy abiertos según las encuestas.

La gran incógnita es si París volverá a la derecha tras 25 años de mandatos socialistas. La capital siempre marca tendencia nacional, por lo que un cambio hacia la derecha tendría un fuerte impacto simbólico y político de cara a las elecciones presidenciales.

También se sigue con atención si La Francia Insumisa (LFI), que ya se adjudicó Saint-Denis (la aglomeración más grande de la región parisina, tras la capital, en la primera vuelta), logra conquistar grandes ciudades como Toulouse o influir decisivamente en otras mediante alianzas.

Y es que el efecto de las alianzas en el bando de izquierda (socialistas, ecologistas y comunistas) con las listas de la LFI de Jean-Luc Mélenchon, así como entre la derecha y los macronistas en las filas de la derecha pueden cambiar completamente los resultados en la segunda vuelta.

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El expresidente François Hollande lamentó hoy que el líder de su partido, el socialista Olivier Faure, no hubiese establecido reglas claras para los acuerdos de esta segunda ronda; que, para él, deberían haber sido la retirada salvo en los casos de riesgo de triunfo de la extrema derecha.

Otro punto a seguir con atención es si finalmente la Agrupación Nacional de Marine Le Pen y Jordan Bardella ganará ciudades importantes, como Tolón o Nimes, donde está en posición ventajosa de cara a la segunda ronda del domingo, lo que podría marcar un avance significativo de la extrema derecha a nivel local.

Un cóctel al que se añaden otras dos dosis de incertidumbre: las ciudades que van a la segunda vuelta en finales muy ajustadas, como Lyon, Estrasburgo y Burdeos, así como el papel que puede jugar en el resultado definitivo el desgaste de los alcaldes salientes en lugares como Brest o Marsella.

El socialista Emmanuel Grégoire y la conservadora Rachida Dati registran intenciones de voto parejas, según un sondeo publicado la víspera por el instituto Ifop que otorga al primero un 46 % de las intenciones de voto, frente al 44 % de Dati. Esta exigua diferencia está dentro del margen de error de tres puntos del sondeo, por lo que el 12 % de indecisos podrían decantar los comicios.

La retirada de la ultraderechista Sarah Knafo (10,4%) y la permanencia de la insumisa Sophia Chikirou (11,7 %) en la segunda vuelta complica una recta final muy reñida, en la que Grégoire acusó ayer al presidente Emmanuel Macron de haber maniobrado entre bastidores para conseguir la retirada de Knafo en favor de Dati, por lo que la tachó de "candidata de extrema derecha" y ella le recriminó a él su balance "catastrófico" en la capital, donde fue hasta hace dos años la mano derecha de la alcaldesa Anne Hidalgo.

Al igual que su compañero de filas de París, el alcalde socialista saliente Benoît Payan (36,7 % en la primera vuelta) optó por no pactar con la extrema derecha. Sin embargo, el 'melenchonista' Sébastien Delogu (11,9 %) terminó retirándose para evitar una victoria del ultraderechista Franck Allisio (35 %). Por su parte, la candidata macronista y de derechas Martine Vassal (12,4 %) sigue en liza, lo que podría favorecer a Payan.

En el debate televisado de anoche, Vassal dijo que "está claro que la campaña se ha nacionalizado" y calificó a Allisio de "el trampolín de la señora Le Pen para las elecciones presidenciales". Payan ahondó en esa línea y subrayó que si Marsella cayera en las manos de la Agrupación Nacional sería un "trofeo" para Marine Le Pen.

Una victoria o derrota del alcalde verde saliente Grégory Doucet influirá en el peso nacional de esta corriente política.

Doucet, que se beneficia de su pacto con LFI, encabeza la carrera con un 37,4 % en la primera vuelta, ligeramente por delante del expresidente del club de fúbol de la ciudad Jean-Michel Aulas (36,8%).