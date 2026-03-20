Claves del plan español para compensar los perjuicios económicos de la guerra de Irán

El plan, que entrará en vigor mañana, incluye rebajas de los impuestos de la energía, descuentos para grupos sociales vulnerables y ayudas directas para los sectores más afectados.

El Gobierno español también aprobó otro decreto para la paralización temporal de los precios del alquiler de vivienda.

- Rebaja del impuesto del valor añadido (IVA) del tipo general (21 %) al reducido (10 %).

- Suspensión temporal del impuesto de generación eléctrica, actualmente del 7 % y que pagan las compañías.

- Rebaja del impuesto especial, que abonan los consumidores y pasa del 5,11 % actual al mínimo del 0,5 %.

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- Reducción del 21 % al 10 % del IVA del gas natural, los pélets y la leña.

- Congelación del precio máximo de venta del gas butano y del propano.

- Rebaja del 21 % al 10 % del IVA del gasóleo, gasolina e hidrocarburos y rebaja del impuesto de hidrocarburos hasta el mínimo permitido en la Unión Europea (UE), con una reducción efectiva de hasta 30 céntimos de euro por litro.

- Bono social eléctrico: mejora del descuento para hogares vulnerables (del 42,5 %) y vulnerables severos (del 57,5 %) hasta fin de año.

- Bono social térmico: incremento de la ayuda mínima a 50 euros.

- Garantía de suministro de agua y energía.

- Ayuda directa de 20 céntimos de euro por litro de gasóleo profesional para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores; y ayuda equivalente para fertilizantes.

- Bonificación en un 80 % de los peajes eléctricos de transporte y distribución para toda la industria electrointensiva, lo que les permitirá ahorrar 200 millones de euros.

- Ampliación en 300 millones de euros de la línea de créditos públicos para financiación del sector agroalimentario y pesquero.

- Deducciones del impuesto de las personas físicas (IRPF) para la instalación de placas solares, puntos de recarga y bombas de calor, puesta en marcha de nuevas ayudas para la climatización de edificios o la agilización en la instalación de energías renovables.

- Refuerzo del autoconsumo, extendiendo de 2 a 5 kilómetros la distancia máxima entre la generación y el consumo eléctricos, así como habilitando a las entidades locales a promover nuevas modalidades y comunidades energéticas.

- Aumento de la capacidad de almacenamiento eléctrico mediante baterías, se declara de utilidad pública del bombeo hidroeléctrico y se impulsan las renovables.

- Mayor flexibilidad por ley en los contratos de suministro energético para empresas y trabajadores autónomos.

- Deducciones del 15 % del IRPF para la compra de vehículos eléctricos y enchufables.

- Prohibición del despido en las empresas que reciban ayudas públicas relacionadas con los efectos económicos de la guerra.

- Impulso a la entrada en vigor de los planes de movilidad sostenible, a lo que estarán obligadas todas las empresas de más de 200 trabajadores o 100 por turno, para facilitar los desplazamientos al centro de trabajo.

- Paralización temporal de los precios del alquiler.

- Prórroga de dos años de los contratos de alquiler que acaban entre este 21 de marzo y el 31 de diciembre de 2027, según fuentes de Sumar, socio de la coalición de gobierno con los socialistas.