Colombia entregará la presidencia pro tempore de la Celac a Uruguay en cumbre en Bogotá

El país andino recibió la presidencia de la Celac de manos de Honduras el 9 de abril de 2025 en Tegucigalpa y el viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir, afirmó la semana pasada a EFE que en el año transcurrido desde entonces, "el balance que se puede hacer es positivo".

Entre los logros destaca el Foro Celac-China, que se hizo en mayo del año pasado en Pekín y que, "a pesar de que no era cumbre", asistieron los presidentes Gustavo Petro (Colombia), Xi Jinping (China), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Gabriel Boric (Chile), encuentro que "reafirmó la proyección extrarregional hacia Asia de la Celac".

En noviembre se celebró en Santa Marta (Colombia) la IV Cumbre Celac-UE, en la que se confirmó "una vocación de compatibilidad con los europeos en torno a los valores de defensa de la democracia, la paz, etcétera", agregó Jaramillo.

A la X Cumbre de la Celac están convocados los jefes de Estado de los 33 países que conforman la comunidad, pero sólo está confirmada la asistencia de los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; Uruguay, Yamandú Orsi, y Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, todos ellos de tendencia progresista.

La secretaria para América Latina y el Caribe de la Cancillería brasileña, Gisela Padovan, aseguró que la participación de Lula en la cumbre es un "compromiso constitucional" fundamental "en el mundo de hoy, donde proliferan unilateralismos, medidas coercitivas y actos unilaterales".

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"El presidente Lula fue a todas las reuniones de la Celac desde que asumió, incluso con gran sacrificio personal, porque en Santa Marta (Colombia), que coincidió con la COP (Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático), viajó 10 horas para una participación de una o dos horas en la cumbre", dijo la diplomática en una rueda de prensa.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, aseguró que al asumir la presidencia pro tempore del organismo regional, su país quiere "dar una mano" en algunos grandes temas que considera importante que estén en el centro de la acción, como la seguridad alimentaria, el desarrollo energético limpio, los desastres climáticos y la paz.

"Hace muchos años la Celac había declarado a la región como zona de paz y desnuclearizada y lo hemos respetado, porque esta es una región sin guerras. Otras lamentablemente no lo son", recordó.

La cumbre de la Celac de Bogotá se celebra menos de dos semanas después del encuentro organizado en Florida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que participaron doce líderes de países de América Latina y el Caribe alineados políticamente con Washington, para el lanzamiento de la iniciativa 'Escudo de las Américas'.

Igualmente se realiza en paralelo al Foro de Alto Nivel Celac–África, el último organizado por Colombia, en el que delegaciones de 19 países africanos y representantes de América Latina y el Caribe dialogan hasta el sábado en Bogotá para consolidar la cooperación Sur-Sur y avanzar en una agenda conjunta.