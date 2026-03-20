Colombia y Ecuador dan por superado el incidente de la bomba sin explotar en la frontera

"Ambos países coinciden en la necesidad de superar este incidente sin que tenga consecuencias en las relaciones bilaterales, especialmente en materia de seguridad", manifestó el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, en una comunicación enviada a Petro que el mandatario publicó en su cuenta de X.

Las partes consideraron pertinente "avanzar en el fortalecimiento de la cooperación, mediante nuevos acercamientos entre los mandos militares de ambas naciones y la consolidación de protocolos operacionales en zonas de frontera", agrega la información.

La controversia entre los dos países, que ya están enfrentados en una guerra arancelaria, se acentuó el pasado lunes por la noche cuando Petro dijo en un consejo de ministros que Colombia estaba siendo bombardeada desde Ecuador, tras el hallazgo de una bomba "tirada desde un avión" en inmediaciones de la frontera común de 586 kilómetros de longitud.

Ante esa denuncia, su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, respondió que las recientes operaciones militares de su país contra el crimen organizado, apoyadas por Estados Unidos, se desarrollan exclusivamente dentro de su territorio.

Sin embargo, Petro fue más allá y aseguró que "hay 27 cuerpos calcinados" en la zona, denuncia que luego fue matizada por su ministro de Defensa, quien confirmó la muerte de 14 personas pero no en un bombardeo sino en dos explosiones ocurridas en enero pasado en laboratorios para el procesamiento de cocaína en el departamento de Nariño, limítrofe con Ecuador.

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Después de la detonación controlada de la bomba por parte de militares colombianos, los dos gobiernos acordaron el envío a la zona de una comisión binacional para verificar lo sucedido y comprobar si el explosivo era de Ecuador, como asegura el Gobierno colombiano.

"Tras la visita conjunta de la comisión técnica y de especialistas de Ecuador y Colombia al sitio de los hechos, se concluye que, aunque no existe 100 % de certeza, hay una muy alta probabilidad de que el artefacto impactó en territorio ecuatoriano y, tras rebotar, cayó en territorio colombiano, recorriendo aproximadamente 210 metros, sin generar afectaciones a personas o bienes", señala el informe del ministro de Defensa.

Sánchez Suárez señalo además que "Ecuador informó que la operación se realizó de manera legítima en su territorio, con el objetivo de afectar amenazas criminales, sin intención alguna de provocar, afectar o generar desconfianza con Colombia" y agregó que "esta misma apreciación la tiene Colombia", basada en "hechos confirmados y en las relaciones que se han mantenido con los mandos militares".

"Finalmente, se propone que las aclaraciones públicas se realicen a través de los canales diplomáticos", concluye el informe divulgado por Petro, que zanja la polémica por el hallazgo del explosivo.