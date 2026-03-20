Comisario de Energía tras informe del apagón: "El sistema afronta nuevos desafíos"

"El informe final sobre el apagón es claro: el sistema eléctrico europeo se enfrenta a nuevos desafíos. Debemos mejorar su resiliencia y actuar para prevenir este tipo de incidentes", escribió Jørgensen en la red social X.

El socialdemócrata danés agregó que el paquete legislativo europeo de redes eléctricas ayudará a modernizar las infraestructuras y "la revisión del marco de seguridad energética de la UE reforzará la preparación y hará que el sistema esté preparado para el futuro".

La valoración del alto funcionario comunitario llega horas después de que ENTSO-E señalara en su informe final que el apagón fue un fenómeno inédito y complejo causado por múltiples factores, pero técnicamente prevenible con medidas de control de voltaje.

"No es sobre renovables, sino sobre control de voltaje (...). No hay nada en las recomendaciones que no se pueda hacer mañana. No es alta tecnología", declaró el presidente de ENTSO-E, Damián Cortinas, en la presentación del informe final del organismo.

El análisis del panel de expertos, que se basa en un primer informe técnico publicado en octubre, describe el apagón como el mayor registrado en Europa en dos décadas, confirma que se inició en España -y no en Portugal- y señala que fue "el resultado de múltiples factores que interactúan entre sí" a partir de "un problema muy local que escaló muy rápidamente".