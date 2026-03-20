Controversia en Jamaica por declaraciones del primer ministro Holness sobre el género

Igualdad para Todos y TransWave de Jamaica expresaron su decepción con Holness por decir ante el Parlamento el jueves que "un hombre es un hombre y una mujer es una mujer".

Ante estas palabras, el director ejecutivo de la Fundación Igualdad para Todos, Glenroy Murray, declaró que tales afirmaciones corren el riesgo de reforzar el estigma y la exclusión.

"Cuando el liderazgo nacional reduce la identidad a una dicotomía rígida, no solo ignora las realidades vividas por muchos jamaicanos, sino que también corre el riesgo de profundizar la marginación de comunidades que ya enfrentan importantes barreras", lamentó.

"En lugar de usar los temas LGBTQ+ como una cortina de humo, aborden las necesidades reales de los ciudadanos jamaicanos queer, cuyos problemas han sido ignorados", añadió Murray.

En la misma línea, el director ejecutivo interino de TransWave Jamaica, Lamar Grant, afirmó que los líderes políticos no deben reforzar el estigma, la discriminación o la exclusión.

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"Las palabras de los líderes importan y no deben hacerse a costa de nuestras vidas. Tales declaraciones no surgen de la nada, sino que contribuyen a un clima de estigma, discriminación y violencia contra las personas transgénero y no conformes con el género en Jamaica", denunció.

Las organizaciones reiteraron su llamado a un liderazgo que priorice la inclusión y el respeto de los derechos humanos de todos los ciudadanos de Jamaica, incluyendo a las personas LGBTQ+.

Holness declaró ante el Parlamento que los valores nacionales fundamentales del país en materia de género no cambiarán: "Hay cosas que nos definen como jamaicanos y que no vamos a modificar", zanjó.