Costa Rica y México son los países más felices de América y se ubican en el top 15 mundial

En la presentación de los resultados, investigadores latinoamericanos explicaron este viernes que Finlandia se sitúa en la primera posición por noveno año consecutivo, seguido de Islandia (2), Dinamarca (3), Costa Rica (4), Suecia (5) y Noruega (6).

En este sentido, el profesor Gerardo Leyva, de la Universidad Iberoamericana (México), llamó la atención que Costa Rica "se cuela por primera vez" en los primeros puestos, que tradicionalmente estaban monopolizados por países europeos, en concreto por los nórdicos.

"Costa Rica ha sido tradicionalmente el país latinoamericano con mejor reporte de felicidad (...) Le llaman la Suiza de América, pero realmente sale arriba de Suiza en el registro", afirmó.

Esta clasificación es resultado de encuestas a ciudadanos de todo el mundo elaboradas por la empresa de datos Gallup.

Cerrando el top 10 de países más felices del mundo, se encuentra Países Bajos (7), Israel (8), Luxemburgo (9) y Suiza (10). En estos primeros puestos solo hay un país asiático y uno americano, mientras el resto -el 80%- se ubican en el continente europeo.

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Mientras, en la parte más baja de la tabla, Afganistán repite como el país más infeliz del mundo, al tiempo que los africanos Sierra Leona, Malaui, Zimbabue y Botsuana completan la lista de las cinco naciones menos felices del planeta.

En el caso de México (12), que desciende dos puestos en comparación con 2025, el profesor de la Universidad Iberoamericana destacó que es el segundo país de América más feliz y el primero de Norteamérica, a pesar de que su vecino Estados Unidos (23) y Canadá (25) son "más ricos".

Para el investigador del Consejo de la Sociedad Mexicana de Psicología Positiva, esta circunstancia se explica en que en los países latinoamericanos destacan la "calidez e intensidad" de las relaciones familiares y de amistad, algo que "nos hace poder lograr niveles mayores de felicidad a pesar de no tener los argumentos adecuados".

De hecho, de acuerdo a las cifras económicas, la región queda "por encima de lo que se esperaría", añadió.

Del lado negativo sobresale Venezuela (80), al ser el país americano con mayor nivel de infelicidad.

Como posibles causas generales que perjudiquen a la felicidad, los investigadores latinoamericanos mencionaron la "posible relación" entre el uso de las redes sociales y el bienestar emocional, debate que, señalaron, "aún está abierto".

Estas clasificaciones se extraen de una media de tres años de la evaluación de la calidad de vida. Se estudian desde el PIB hasta la esperanza de vida, la sensación de libertad, la percepción de corrupción y tener a alguien con quien contar.