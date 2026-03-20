Crece el mercado fiduciario en México impulsado por su flexibilidad y certeza jurídica

Ante la necesidad de estructuras que garanticen transparencia, control y seguridad jurídica en la administración de recursos, este mercado cobra relevancia en la 89 Convención Bancaria, que se celebra del 18 al 20 de marzo en Cancún (Quintana Roo).

Dicho crecimiento sostenido, que se ha mantenido en niveles de doble dígito en los últimos años, refleja una transformación en la forma en que se estructuran los proyectos en el país, donde el mercado fiduciario se ha consolidado como núcleo en la operación de inversiones complejas y en la administración de diversos sectores.

“En México, el fideicomiso es una figura muy flexible. Nosotros decimos que hacemos trajes a la medida porque permite adaptarse a las necesidades de los inversionistas, y por eso el segmento sigue creciendo año con año”, explicó el director ejecutivo de Negocio Fiduciario de Multiva, Ricardo Rangel.

Esta característica ha sido clave para su expansión porque permite diseñar estructuras específicas para distintos tipos de proyectos, respondiendo tanto a las exigencias regulatorias como a necesidades operativas.

“Los inversionistas buscan cada vez más transparencia y seguridad jurídica en la administración de sus recursos, y eso se logra muy bien a través del fideicomiso”, señaló Rangel, al destacar que esta figura permite establecer reglas claras.

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De instrumento legal a pieza operativa en los proyectos

Más allá de su función jurídica, el fideicomiso ha evolucionado hacia un rol operativo dentro de los proyectos, al convertirse en el mecanismo que articula la administración de recursos, el cumplimiento de condiciones financieras y la ejecución de distintas fases de inversión.

“El cliente no busca el fideicomiso como fin, sino como medio. Quiere desarrollar su proyecto y nosotros administramos los recursos para que pueda enfocarse en su negocio”, explicó.

Este enfoque ha contribuido a que sea utilizado como una herramienta transversal en distintos sectores, particularmente en aquellos donde la complejidad financiera y operativa exige mecanismos de control robustos.

“Las mayores oportunidades están en infraestructura, energía e inmobiliario, donde los requerimientos de financiamiento y operación son cada vez más relevantes”, apuntó Rangel.

El crecimiento del negocio fiduciario no solo ha estado acompañado por una mayor demanda, sino también por un incremento en la especialización de los servicios que requiere.

La complejidad de los proyectos y la diversidad de actores involucrados —desde inversionistas institucionales hasta desarrolladores y entidades financieras— han elevado los estándares operativos y tecnológicos del sector.

Multiva apuesta por consolidar su posición en el sector

En este escenario, Multiva concretó la adquisición del negocio fiduciario de CIBanco, que al cierre de junio de 2025 administraba 3 billones 102 mil 55 millones de pesos, equivalentes a 26.7 % de todo el sistema fiduciario mexicano, de acuerdo con cifras reportadas con base en datos de la CNBV.

“Es un paso estratégico muy importante, porque entiende muy bien los negocios especializados, y el fiduciario es uno de los de mayor especialización”, afirmó Rangel.

La operación permite complementar áreas en las que la institución ya tiene presencia relevante, como infraestructura, energía y el ámbito bursátil, generando sinergias entre sus distintas líneas de negocio.

“Viene a potencializar muy bien los segmentos donde ya estamos posicionados, como infraestructura, energía e inmobiliario, además de la parte bursátil, donde hay una participación importante a través de fibras y otros instrumentos”, explicó.

Con esta integración, la entidad busca también fortalecer su oferta de valor en un entorno donde la demanda por estructuras fiduciarias continúa creciendo

“Estamos listos para seguir atendiendo a nuestros clientes y acompañarlos en sus proyectos, entendiendo sus necesidades y ofreciendo soluciones acordes a cada caso”, concluyó Rangel.