Defensoría pide informe sobre muerte de un soldado en un cuartel en el norte de Bolivia

La entidad defensorial señaló este viernes en un comunicado de prensa que el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, presentó un requerimiento de informe escrito al ministro de Defensa, Marcelo Salinas, para conocer qué tipo de protocolos y órdenes se aplicaron para atender el suceso, ocurrido el pasado 8 de marzo.

El caso tomó relevancia esta semana, debido a que la madre y la hermana del militar fallecido denunciaron ante los medios que "han matado" al joven y que les entregaron el cuerpo "sin ojos y sin riñones", aunque por el momento ninguna autoridad, ni institución han corroborado esta versión.

La Defensoría pidió conocer "cuáles fueron las órdenes operativas el día del suceso, los protocolos de seguridad aplicados cerca del río" donde ocurrió el hecho, cuáles fueron "las medidas de auxilio activadas", "el cumplimiento de los protocolos militares y si hubo negligencia”, informó la delegada defensorial departamental de Pando, Cinthya Jordán.

El fallecido es el soldado R.J.CH., que prestaba servicio en un puesto militar perteneciente al Regimiento de Infantería 35 Bruno Racua, en Pando, según un comunicado del Ejército de Bolivia.

El militar "se encontraba en actividades de lavado de su ropa y aseo personal en cercanías al río Rapirrán" y "lamentablemente por el caudal interno, se habría producido este penoso hecho", señaló el Ejército.

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La institución castrense también aseguró que coopera con las investigaciones que lleva la Fiscalía y, además, instauró un "sumario informativo" interno para "esclarecer plenamente las circunstancias" en las que ocurrió el deceso del soldado.

La Defensoría precisó que, en su calidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), abrió un caso el pasado 10 de marzo y tomó contacto con el comandante de la Primera División, quien informó sobre el inicio del sumario informativo militar "y que se gestionaba el traslado del cuerpo recuperado desde una localidad del Brasil hasta la ciudad de Cobija", la capital de Pando.

La entidad defensorial también indicó que se reunió el jueves con los familiares del soldado, a los que acompaña para hacer algunos trámites, y también hace seguimiento del "cumplimiento del debido proceso, las acciones de investigación y el desarrollo del sumario informativo militar".