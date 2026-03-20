Detenido en España un brasileño reclamado por su país por agresión sexual a un menor

Según informó la Dirección General de la Guardia Civil este viernes en un comunicado, la detención tuvo lugar en la localidad de Zafra (Extremadura, suroeste).

Las autoridades judiciales de Brasil decretaron el pasado mes de febrero la prisión preventiva del investigado y solicitaron su búsqueda internacional mediante la emisión de una Red Notice de INTERPOL.

Esta es una solicitud dirigida a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona a la espera de su extradición o entrega, o de una acción judicial similar. Se fundamenta en una orden de detención o en una orden judicial expedida o dictada por las autoridades judiciales del país solicitante.

Tras el intercambio de información entre el Centro de Cooperación Policial Internacional de la Policía Federal de Brasil (CCPI-RJ) en el que España está representada por la Guardia Civil, se pudo determinar que el investigado se encontraba en la provincia extremeña de Badajoz, lo que permitió su localización y posterior detención.