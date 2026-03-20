Dos soldados colombianos muertos y ocho más heridos en un ataque del ELN en Arauca

El Ejército detalló en un comunicado que los uniformados realizaban "operaciones de seguridad y acompañamiento a un procedimiento" judicial cuando fueron hostigados por miembros de la Comisión Camilo Cienfuegos del ELN.

"Como consecuencia de esta acción criminal, nuestros soldados profesionales Juan Carlos Rivera Muñoz y Elmer Perafán Bastidas fueron asesinados en cumplimiento del deber. Asimismo, un suboficial y siete soldados profesionales más resultaron con heridas leves", agregó la información.

El Ejército señaló que instaurará "las denuncias correspondientes ante las autoridades judiciales competentes, con el fin de que se adelanten las investigaciones y se determinen las responsabilidades a que haya lugar conforme a la ley".

Arauca, fronterizo con Venezuela, es uno de los departamentos más golpeados por la presencia del ELN y de disidencias de las antiguas FARC, grupos que se disputan el control territorial y las rentas ilegales en la región.