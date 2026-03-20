EEUU prevé que el petróleo iraní ya en ruta llegará al mercado en plazo de 30-45 días

Wright fue preguntado en una entrevista en la cadena Fox Business un día después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, avanzara que el Gobierno de EE.UU. estudia medidas de urgencia para contener la escalada del precio del crudo como "retirar" las sanciones al petróleo iraní que ya se encuentra en tránsito marítimo, que estimó en unos 140 millones de barriles.

"Creo que la mayor parte de ese petróleo se absorberá en los próximos 30 a 45 días. Lo que tenemos es una interrupción de los flujos fuera del Golfo Pérsico, pero, como dijo ayer el secretario Bessent, hay más de 100 millones de barriles en petroleros que están en camino o a la espera de descargar en China. Todo eso ya se va a vender", afirmó Wright.

Según comentó, China "no ha liberado sus reservas estratégicas de petróleo y ha prohibido las exportaciones de diésel, gasolina y combustible para aviones que suministra a sus vecinos asiáticos", lo que abre la puerta a que los barriles de crudo iraní que van a Pekín puedan redirigirse a otros países como India, Vietnam o Indonesia.

El titular de Energía sugirió que este crudo podría refinarse en esos países y suministrarse para los productos que se necesitan en Asia sin necesidad de depender de China ni de que utilice su propio colchón.

Ante la escalada del precio del petróleo, la Administración de Trump ha propuesto varias medidas para intentar contener el precio.

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El propio Wright informó hace unos días que EE.UU. liberará 172 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo, sumándose así a la decisión de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que acordó sacar al mercado 400 millones de barriles adicionales.

"El mercado se ha dado cuenta de que Estados Unidos va a actuar con mucha pragmatismo en este asunto. Tenemos una interrupción en el suministro de petróleo y queremos suplirla de todas las formas posibles: desde las reservas estratégicas de petróleo, pasando por los buques cisterna que están a la espera de entrar en China, hasta cualquier otra medida que podamos tomar", aseguró.

Wright aseveró que "aunque haya interrupciones" en los flujos que atraviesan el estrecho de Ormuz, "el mundo tiene mucho petróleo a día de hoy".