EEUU prorroga otro mes el permiso para la sancionada petrolera serbia de propiedad rusa

Según informó la ministra de Energía y Minería serbia, Dubravka Djedovic Handanovic, esta nueva licencia estará en vigor hasta el 17 de abril, mientras la compañía espera la salida de Rusia del accionariado.

Estados Unidos ya había dado a NIS un plazo hasta el 24 de marzo para que Rusia abandone el accionariado, como parte de las sanciones impuestas a la industria petrolera rusa para evitar que sus ingresos financien la invasión de Ucrania.

Las compañías rusas Gazprom Neft y Gazprom, que poseen el 56,1 % de las acciones, acordaron el pasado enero con la petrolera húngara MOL un borrador de acuerdo sobre la venta de la participación rusa, cuya ejecución, si es aprobada por EEUU, aseguraría que NIS ya no esté bajo las sanciones estadounidenses.

La compañía petrolera serbia, la única en el país dedicada a la exploración, producción y refinado de petróleo, cuenta con más de 400 estaciones de servicio en Serbia, Bosnia-Herzegovina, Rumanía y Bulgaria.

La ministra serbia informó también de que de cara a las dificultades en el suministro del petróleo en el mundo causadas por la situación en Oriente Medio, el Gobierno serbio ha disminuido en un 20 % los impuestos especiales sobre derivados de petróleo y ofrecerá al mercado 40.000 toneladas de euro-diésel de las reservas estatales.