El alcalde de la ciudad china de Chongqing, investigado por "violaciones disciplinarias"

El medio estatal indicó que la Comisión Central de Control Disciplinario del Partido Comunista Chino (PCCh, gobernante) y la Comisión Nacional de Supervisión llevan a cabo una "revisión disciplinaria" sobre Hu, quien es también vicesecretario del Comité Municipal del PCCh en la megalópolis.

Dichas entidades son los dos principales órganos encargados de perseguir irregularidades dentro del partido gobernante y la administración pública, respectivamente.

CCTV no ofreció detalles sobre las supuestas infracciones de Hu.

En China, la fórmula "graves violaciones disciplinarias y de la ley" es la empleada habitualmente por el aparato anticorrupción para anunciar pesquisas que, frecuentemente, terminan relacionadas con sobornos u otros delitos económicos.

El alcalde de Chongqing, una megalópolis que administra 32 millones de habitantes repartidos en una superficie algo inferior a la de la comunidad española de Andalucía, se convierte así en el último funcionario en ser sometido a una investigación en el marco de la campaña anticorrupción en marcha en China desde hace más de una década.

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El hasta entonces alcalde de la capital de la cercana ciudad de Chengdu, Wang Fengchao, también fue puesto bajo investigación el pasado noviembre.

Así, los alcaldes de las dos principales urbes del centro-oeste de China son ahora objeto de las pesquisas de los órganos anticorrupción.

Tras su llegada al poder en 2012, el actual secretario general del PCCh y presidente de China, Xi Jinping, impulsó una ofensiva de gran alcance contra la corrupción que ha alcanzado a funcionarios de todos los niveles, desde cuadros locales hasta dirigentes provinciales, altos mandos militares y responsables de conglomerados estatales.

La campaña, considerada uno de los programas emblemáticos de Xi, ha sacado a la luz numerosos casos de soborno y malversación dentro de la estructura del PCCh, si bien algunos observadores sostienen que también podría haber servido para neutralizar a determinados rivales políticos.