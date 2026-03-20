El Banco Central de Rusia reduce en medio punto tipos de interés hasta el 15 %

Se trata de la séptima reducción consecutiva de dicho indicador. El 13 de febrero pasado, el BCR también bajó en medio punto porcentual los tipos, hasta el 15,5 %.

Según informó este viernes el regulador ruso, "en febrero el crecimiento de los precios se redujo previsiblemente tras una aceleración temporal en enero".

"Los indicadores estables del crecimiento corriente de los precios, según el Banco de Rusia, se mantienen en el diapasón entre el 4 y el 5 % interanual. Junto a ellos aumentó considerablemente la indeterminación provocada por condiciones externas", indicó el banco.

El BCR pronosticó que la inflación se reducirá en 2026 hasta el 4,5-5,5 % y se estabilizará en torno al 4 % en el segundo semestre de este año, para alcanzar los objetivos en 2027 y mantenerlos en adelante.

Por demás, aseveró que la economía rusa continúa "enfriándose", algo que se refleja en la caída de la demanda, vinculada al incremento del impuesto de valor agregado (IVA) y las tasas de importación por reciclaje a vehículos importados anunciados para principios de año.

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El BCR anunció que la próxima reunión del Consejo de Dirección, en la que se estudiará mantener o cambiar los tipos de interés, será el próximo 24 de abril de 2026.

El regulador ruso ha insistido en los últimos meses en su política prudente de tipos de interés y apostado por una reducción gradual que evite un crecimiento brusco de la inflación, sobre todo ante riesgos geopolíticos como las recientes sanciones aprobadas por Estados Unidos contra las dos mayores petroleras del país.

Esta política ha sido criticada por el Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia y los empresarios del país, al señalar que la falta de "créditos baratos" provocada por los altos tipos frenan la economía rusa.