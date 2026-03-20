El brasileño Moraes se impone en Badajoz, pero Loeb sigue líder del Rally Raid Portugal

Moraes, actual campeón del Mundial de Rally Raid, terminó la etapa de Badajoz -con 296 kilómetros de especial y 205 de enlace - con un tiempo de 2 horas, 46 minutos y 25 segundos, con una ventaja de 1:46 sobre Loeb, que terminó segundo a pesar de que sufrió un pinchazo en la parte final, y de 2:18 sobre el saudí Yazeed Al Rajhi (Toyota Overdrive Racing), tercero.

El portugués João Ferreira (Toyota Gazoo Racing) acabó quinto debido a una penalización de dos minutos por exceso de velocidad en una zona restringida, lo que acabó beneficiando a Loeb.

Este fue un día de mala suerte para el qatarí Nasser Al Attiyah, líder del Mundial y reciente ganador del Rally Dakar, ya que su Dacia sufrió un problema mecánico que lo obligó a abandonar la etapa.

En motos, el australiano Daniel Sanders, del equipo Red Bull KTM Factory Racing, registró el mejor tiempo del día y se mantiene al frente de la clasificación general.

Sanders completó el circuito de Badajoz en 2:37:55, seguido por el español Tosha Schareina y el francés Adrien Van Beveren (ambos de Honda HRC), con una diferencia de 1:53 y 3:14 respectivamente.

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El Rally Raid de Portugal disputará este sábado su cuarta y más larga etapa, que partirá de Badajoz con destino a la ciudad portuguesa de Loulé, con 317 kilómetros de especial y 322 de enlace.